Милованов опроверг заявления о смене руководства"Нафтогаза"
В Минэнергетики также пошли на попятную
Министр экономики Тимофей Милованов опроверг заявления министра энергетики Алексея Оржеля о намерении правительства сменить руководство НАК "Нафтогаз Украины". Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
По мнению министра, в словах Оржеля "есть определенная неправда" или он был неправильно понят.Важно
Милованов заверил, что правительство не намерено в ближайшее время менять ни руководство "Нафтогаза", ни членов его наблюдательного совета.
"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято или перекручено. По Нафтогазу никакого процесса нет", – отметил министр.
Напомним, что 2 декабря Оржель сообщил, что правительство планирует сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Для этого будут проведены соответствующие конкурсы. По этому вопросу уже есть "политическое решение".
В экспертной среде после заявления Оржеля высказали недоумение, почему правительство увольняет руководство "Нафтогаза" в разгар переговоров с "Газпромом".
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал в Facebook, что не видит смысла реагировать на сообщения о его возможном увольнении с должности. "С момента назначения меня на эту должность главы я привык к регулярному процессу моего "снятия". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла. Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка, которые, в отличие на малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с "Нафтогазом".
Позже в Минэкоэнерго уточнили, что "Нафтогаз" и "Укрэнерго" не относятся к их сфере управления, поэтому принимать или комментировать решение о смене руководства этих компаний не входит в компетенцию ведомства.
Фокус ранее сообщал о таких заявлениях Оржеля:
- Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что, если "Нафтогаз" подпишет договор с "Газпромом" на прямые поставки газа, то Украина направит возможные скидки от РФ на "социально важные мероприятия".
- Также он анонсировал, что цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.