"Нафтогаз" и "Укрэнерго" получат новых руководителей, – Оржель

Новые руководители госкомпаний будут выбраны по итогам конкурсов

Министр энергетики Алексей Оржель подтвердил планы правительства по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", – сказал он на пресс-конференции.

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Действующие руководители этих компаний смогут принять участие в этих конкурсах.

Сейчас главой правления "Нафтогаза" является Андрей Коболев. Предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно высказывал желание уволить его, обвиняя, среди прочего, в получении неоправданно высокого денежного вознаграждения.

Исполняющим обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" является Всеволод Ковальчук. С 2017 года предприятие находится в процессе корпоратизации, который идет с большим трудом и сопровождается скандалами. Все это время Ковальчук руководит им в статусе и.о.

Напомним, что 27 ноября Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре департамент защиты экономики Нацполиции провел обыски в "Укрэнерго". Они проходили по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах (40 млн грн).