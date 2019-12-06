Правление Нацбанка проводит неэффективную валютно-курсовую политику, – Совет НБУ

Совет Национального банка Украины признал неэффективной валютно-курсовую политику правления НБУ в 2019 году. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

"Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины", – написал Данилишин, процитировав решение Совета НБУ от 5 декабря этого года.

Также Данилишин обнародовал рекомендации Совета, которые были направлены НБУ. Правлению советуют задействовать все силы и средства для смягчения монетарной политики НБУ. Рекомендуется обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график их пополнения в среднесрочной перспективе.

НАБУ советуют подготовиться к ситуациям на валютном рынке, которые могут сложиться из-за ухода владельцев-нерезидентов ОВЗГ (облигации внутреннего государственного займа, – ред.) и подготовить на это случай план действий НБУ относительно курсообразования и валютного регулирования.

"Учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи и покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка", – говорится в сообщении.

Кроме этого, рекомендовано разобраться в вопросе влияния обменного курса на потребительскую инфляцию и предоставить оценку реального обменного курса.

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