Две иностранные компании попробуют получить в концессию порт Херсона

Морской порт "Херсон" могут передать в управление одной из четырех частных компаний, которые вышли в финал конкурса на концессию. Две из них - международные (Турция, Грузия-Швейцария).

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"В мировой практике количество участников в концессионных конкурсах колеблется от трех до шести. У нас есть четыре участника для порта Херсон. Среди участников конкурса есть две успешные международные компании, имеющие опыт работы в портовой отрасли", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Окончательный результат конкурса будет объявлен в середине января 2020 года.

Заявки подали:

Турецкая стивидорная компания Busserk, которая оперирует в трех портах в Турции: Губретас, Исденир и Гиресун; по 50% Busserk принадлежат логистической компании Erkport Lojistik и Эмраху Гезгину.

ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" – консорциум украинского портового оператора "Аскет Шиппинг" (40%) и зернотрейдера "Глобал Грейн" (60%).

ООО "Рисоил-Херсон" – консорциум компаний "Петро ойл энд кемикалс" из грузинской промышленной группы GIG (60%) и швейцарского портового оператора Risoil (40%).

ООО "Укрморпорт" – консорциум Кременчугского речного порта (10%), дочернего предприятия "Юран" (40%, связано с портовым оператором "Бруклин-Киев") и юридической компании "Джастис энд Ло" (60%).

"Реализация этого кейса – это +1,37 млрд грн инвестиций в порт и 14,3 млрд грн – в бюджет. Кроме того, +5% паевой взнос инвестора от общей стоимости объектов нового строительства. Это означает, что инвестор будет вкладывать средства в строительство ключевых объектов порта и прилегающих территорий. Среди них – инвестиции на минимум 11 млн грн для капитального ремонта дорог в г. Херсон рядом с морским портом, а также дополнительные средства на другие дороги города в течение 30 лет", – сообщает пресс-служба Кабмина.

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности.

В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект, собирая, при этом, доход в свою пользу.

Как ранее сообщал Фокус:

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