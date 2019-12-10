Вопрос с $3 млрд долга РФ по газовому арбитражу "снят с обсуждения", – Зеленский
Россия вернет Украине проигрыш в Стокгольмском арбитраже прямыми поставками газа.
Об этом на брифинге рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы сняли вопрос по поводу трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция проста: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно... why not (почему и нет, – ред.)", – заявил Зеленский.
Что касается транзита газа, то стороны пришли ко мнению, что контракт должен быть не на один год.
"Речи не идет о контракте на один год, все сняли это с обсуждения... Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – на 10 годах", – говорит президент.
"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном году, а мы настаиваем на десяти. Мы найдем что-то посередине", – добавил он.
Президент Путин стишком прокомментировал возможные прямые поставки газа в Украину: "А у нас в квартире газ! А у вас?".
"И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель", – продолжил Путин.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".