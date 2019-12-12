Украинские морские порты установили рекорд десятилетия

За 11 месяцев 2019 года морские порты Украины обработал грузов больше, чем за весь 2018 год. А 11 декабря объем перевалки с начала года достиг 150 млн тонн – это рекордный показатель за последние 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

На 30% выросла перевалка зерновых и руды. Прошлогодние показатели уже намного превысил и объем контейнерных перевозок.

Экспорт составил почти три четверти перевалки. За 11 месяцев на экспорт перегружено 108,6 млн тонн (за весь 2018 год было – 99 млн тонн). Импорт грузов достиг прошлогоднего показателя - 23,7 млн тонн. Транзитные перевозки за 11 месяцев сравнялись с показателями 12 месяцев прошлого года – 10,2 млн тонн.

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По объемам перевалки лидируют четыре порта. "Южный" – 48,5 млн тонн (+26% к аналогичному периоду 2018 года). "Николаев" – 30,2 млн тонн (16,5%). "Черноморск" – 23,6 млн тонн ( 22%). "Одесский морской порт" - 23 млн тонн (18%).

С начала года обработано 10 747 судов, это на 1,5% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Количество пассажиров достигло 538 тыс. человек (+ 64% к аналогичному периоду 2018 года), что почти на 23 тыс. больше чем за весь 2018-й.

В АМПУ отметили и тенденцию к улучшению условий судоходства по Днепру. Благодаря дноуглубительным работам, средняя загруженность судов на Днепре увеличилась в 1,8 раза - с 520 до 960 тонн за один рейс. Это привело к увеличению объемов перевозки грузов почти на 20% до 10,8 млн тонн. Рейсов при этом стало меньше – 1056 ("минус" 29%).

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