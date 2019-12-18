Нафтогаз готов участвовать в конкурсе на разработку шельфа Черного моря, – Коболев
НАК "Нафтогаз" готов участвовать в конкурсе на разработку шельфового участка Черного моря "Дельфин".
Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, "Нафтогаз" намерен участвовать в конкурсе на условиях соглашения о разделе продукции в партнерстве с "большим глобальным партнером".
Также Коболев отметил, что шельф – одно из приоритетных направлений для увеличения добычи газа в стране наряду с глубоким бурением традиционных залежей и разработкой нетрадиционного газа (tight gas).
В своем недавнем интервью Коболев также рассказывал, что "Нафтогаз" планирует добывать и торговать газом, как оптом, так и в розницу, а также оказывать услуги по энергоэффективности и заниматься возобновляемой энергетикой
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой НАК будет ориентироваться на деньги, а не на "добытые кубометры газа".
- Вчера, 4 декабря, стало известно, что Кабмин проверит финансовую отчетность НАК "Нафтогаз". Аудитом займется компания Deloitte and Touche Ukraine.