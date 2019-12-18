На 150 АЗС продавалась кустарное топливо с опасными компонентами, – СБУ

Сотрудники СБУ и Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, представители группы частных компаний на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в разных регионах Украины наладили производство автомобильного топлива. При этом использовались химические вещества и присадки, опасные для жизни и здоровья людей.

Изготовленное топливо (как бензины, так и дизельное) реализовывалось через более 150 АЗС по всей территории страны. При этом, часть - без уплаты обязательных акцизных платежей (бюджет не получил более 20 млн грн), что позволяло указанным лицам получать сверхприбыли.

Напомним, что в конце августа этого года налоговая милиция в Полтавской области разоблачила схему незаконного производства и реализации топлива. Изъято топливо стоимостью более 41 млн грн.

"Кустарное" и нелегальное производство топлива в Украине процветало до 2016 года, когда были введены законодательные изменения, в частности - акцизы на компоненты моторного топлива. По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2015 году объем теневого рынка бензина составил 440 тыс. тонн, а после законодательных изменений 2016 года - 200 тыс. тонн. В первом полугодии 2017 года "безакцизные" объемы бензина оценивались экспертами в 70 тыс. тонн, что составляет до 8% рынка.

В Научно-техническом центре "Психея" считают, что в начале 2018 года на теневых трейдеров приходилось 20-25% рынка высокооктановых бензинов и до 10% – дизтоплива. "Кустарям" удается производить топливо, которое может быть на 15% дешевле, чем качественный заводской бензин или дизель.

Как ранее сообщал Фокус: