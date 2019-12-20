Переговоры по транзиту газа продолжатся сегодня в Минске, – Минэкоэнерго

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате в пятницу, 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме.

"Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно – уменьшению цены на газ ", – заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

В Минэкоэнерго напомнили, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров состоялся в четверг в Берлине, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.