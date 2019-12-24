Отказ от $12 млрд в пользу "Газпрома" выгоден Украине, – Минэнерго

Отказ от потенциальных $12 млрд компенсации со стороны "Газпрома" на самом деле выгоден Украине.

Об этом в своей колонке на ЭП пишет министр энергетики Алексей Оржель.

По словам главы Минэнерго, эти $12 млрд – возможная компенсация РФ за отсутствие транзита газа в Европу через Украину. Поскольку транзит все же будет, Украина и отказалсь от судебных разбирательств с "Газпромом".

Вместо этой суммы Украина должна получить целых $18 млрд (по $3 млрд каждый год на протяжении пяти лет за транзит + $3 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу).

Таким образом, пишет Оржель, украинская сторона добилась выгодной сделки с РФ, ведь если бы Украина отказалась от транзита, она не то что могла бы не получить $12 млрд компенсации, но и утратила бы статус транзитного государства.

"Упершись в свою бескомпромиссность, мы бы показали себя перед ЕС ненадежным и эгоистичным партнером... Мы бы утратили статус транзитного государства, а нишу заняли бы компании-поставщики сжиженного газа", – пишет министр.

При этом, Оржель признал, что в удачных переговорах есть большая заслуга США, которые ввели санкции против "Северного потока-2" и не фактически выиграли для Украины время на усиление собственной энергетической безопасности.

К тому же, транзит газа через Украину – это аргумент для того, чтобы решать вопрос с Донбассом, а не идти на его эскалацию, добавил глава Минэнерго.

"Но все же, быть украинским чиновником и договариваться о транзите всегда сложно, ведь с каким бы решением ты не вернулся, будут те, для кого оно окажется "зрадой", – отметил также Оржель.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".