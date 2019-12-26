Нафтогаз заплатил в госбюджет 8,5 млрд грн по требованию Кабмина, – Коболев

Сегодня "Нафтогаз" перечислил в госбюджет 13 млрд грн, включительно с теми дивидендами, которых от НАК требовал Кабмин.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам в бюджет ушли 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд грн дополнительных платежей.

Всего же за декабрь НАК заплатил в бюджет страны около 20 млрд грн, а с начала года эта сумма и вовсе составляет 103,8 млрд грн (налогов и дивидендов).

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы", – пишет Коболев.

Недавно министр финансов Оксана Маркарова заявила, что госбюджет на 2019 год не будет выполнен по доходам.

"Недовыполнение существенно для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства", – говорила Маркарова.

В то же время, министр пообещала, что остановки платежей по защищенным статьям не будет, т.е. все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты будут оплачиваться день в день.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой НАК будет ориентироваться на деньги, а не на "добытые кубометры газа".