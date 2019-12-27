Цифры в зарплатных ведомостях украинцев больше не растут, – Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10679 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. Об этом сообщил Госстат.

При этом уровень зарплат значительно ниже пика, достигнутого в июле-2019 (10971 грн)

Однако реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

Самая высокая официально начисленная средняя зарплата в ноябре была в Киеве – 15974 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8267 грн. В большинстве регионов зарплаты находятся в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере финансов и страховой деятельности – 19221 грн, самую низкую – в охране здоровья и предоставлении социальной помощи – 7019 грн и временного размещения и организации питания – 6790 грн.

Напомним, проект государственного бюджета-2020 рассчитан по сценарию Минэкономики, согласно которому экономика страны вырастет на 3,7%. Темпы же роста реальной зарплаты замедлятся до 10,1% в 2020 году, 7,5% в 2021-ом и 7,2% в 2022-ом. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он ожидается на уровне 11,1%. Среднемесячная заработная плата работников составит: 12497 грн в 2020 году, в 14187 грн в 2021-ом и 16014 грн в 2022-ом.

Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявил, что Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра параметров госбюджета.

Как ранее сообщал Фокус: