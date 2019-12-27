Операторы ГТС Украины и Молдовы договорились о транзите газа
"Оператор ГТС Украины", "Молдоватрансгаз" и "Молдовагаз" подписали техническое соглашение о взаимодействии.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
Это соглашение позволит транспортировать газ между Украиной и Молдовой в обоих направлениях через Алексеевку, Гребеники, Каушаны, Ананьев и Лиманское.
Таким образом, транбалканский газовый коридор будет полностью разблокирован и Молдова сможет с 1 января 2020 года получать газ с украинской ГТС.
Недавно Оператор ГТС уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. Сейчас продолжаются переговоры со Словакией и российским "Газпромом".
13 декабря Украина уже подписывала с Молдовой соглашение в качестве "превентивной меры", на случай, если не удастся договориться с "Газпромом" по транзиту.
Украина тогда соглашалась поставлять Молдове газ и электричество в порядке исключения.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце сентября премьер Майя Санду заявила, что если Украина и РФ не договорятся по транзиту газа, Молдова на зиму может остаться без российского газа.
- В то же время, у Молдовы "есть некоторые технические решения". Одно из них состоит в том, чтобы закупать и хранить газ в Украине, хотя объемов хранения, которые может предложить Украина, не хватает для обеспечения газом всей территории Молдовы.
- 18 октября президент Додон заявил, что Молдова договорилась с "Газпромом" о поставках газа на 2020 год, в том числе в обход Украины.