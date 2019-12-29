Премьер назвал города, где стоимость отопления снизится уже в январе

Премьер-министр Алексей Гончарук заявили, что 20 украинских городов уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. Об этом сообщил премьер в Facebook.

"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов — Харьков, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев. Жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло", – сообщил Гончарук.

Глава правительства призвал и другие города присоединиться к инициативе, чтобы сумма в платежках за отопление уменьшилась уже с января 2020 года.

Еще 26 декабря Кабмин принял соответствующее постановление, которое разрешает теплопоставщиам делать пересчет в платежка, если снижаются цены на газ в сравнении со стоимостью, заложенной в тарифе.

Гончарук утверждает, что такие изменения позволяют уменьшать стоимость отопления до 30%.

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