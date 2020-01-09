Рост зарплат и снижение тарифов. Что ждать украинцам от экономики в 2020 году

Рост ВВП: не более 3%

Несмотря на озвученные ранее смелые прогнозы нового правительства о росте экономики на 40% за 5 лет, в бюджете на 2020 год заложены гораздо более скромные цифры: рост ВВП на уровне 3,7%. Фокус узнал, что об этих планах думают эксперты.

Будет украинская экономика расти, или ее ожидает падение, зависит, прежде всего, от внутренних факторов, считает президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. А именно: как будут проводиться реформы и борьба с коррупцией в Украине – реально или формально, как во все предыдущие годы. Важным фактором является и внешний, в первую очередь, как будут развиваться наши взаимоотношения с РФ. Понятно, что любое ухудшение ситуации будет иметь значительное влияние на экономику.

Большинство опрошенных Фокусом экономистов считают, что рост экономики в 2020-м будет незначительным. Так, Владислав Банков предполагает, что украинская экономика вырастет в рамках 2,5-3%, этого же мнения придерживается и Андрей Мартынюк. А драйверами роста, по мнению экспертов, останутся потребительские расходы, подкрепленные деньгами заробитчан.

О том, что темпы роста украинской экономики в этом году удержатся в рамках 3%, говорит и аналитик TeleTrade Сергей Родлер. По его словам, дело не столько в экономических и политических возможностях страны, сколько во внешних рисках.

"В период неопределенности отношений США и Китая, Brexit в Великобритании, финансового кризиса в Турции, замедления темпов роста европейской экономики и т.д., развивающиеся страны не смогут рассчитывать на внешние финансовые потоки, так что Украине придется дождаться более благоприятных условий", - пояснил Родлер свою мысль.

Курс доллара: зависит от мирового кризиса

В бюджете на 2020 год заложен курс 27 грн за доллар. И хотя этот курс не является ориентиром для обменок, украинцы его воспринимают именно так.

"Курс доллара в 2020 году в первую очередь зависит от того, случится мировой финансовый кризис, или нет, - отметил в комментарии Фокусу старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. – Если кризиса не будет и прекратится нынешнее агрессивное внешнее заимствование, курс может находиться в коридоре 25-26 грн за доллар, определяясь спросом и предложением. Хотя, точный прогноз сделать сложно из-за того, что многое на нашем валютном рынке зависит от политических решений. Но еще менее прогнозируемой будет ситуация в случае мирового кризиса. Очевидно лишь то, что для нас это чревато серьезной девальвацией. Дело в том, что замещение валютного долга гривневым имеет обратную сторону: подгоняемые кризисом, инвесторы начнут выходить из ОВГЗ, скупать доллары, и этот процесс будет лавинообразным".

Курс около 25 грн за доллар ожидает в 2020-м и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

А эксперт института GROWFORD Алексей Кущ рассматривает три "долларовых" сценария. По его словам, базовый сценарий удержит курс на уровне 27 грн за доллар, продолжение "пирамиды ОВГЗ" вполне может загнать колебания в рамки 22-23 грн за доллар, а мировой финансовый кризис вполне способен обвалить национальную валюту до 36 и даже 40 грн за доллар.

От того, как будут развиваться события на валютном рынке, напрямую зависит и ситуация на рынке недвижимости.

"Если говорить о столичном рынке недвижимости, то он перенасыщенный, предложение значительно превышает спрос, поэтому условий для роста цен на сегодня нет, - констатирует Александр Вовченко. – Единственной предпосылкой для этого может стать резкий скачок доллара, поскольку цены на этом рынке привязаны к валюте".

Тарифы: могут снизиться

По мнению Владимира Дубровского, коммунальные тарифы имеют все шансы снизиться.

Рост экономики в 2020-м будет незначительным. Драйверами роста, по мнению экспертов, останутся потребительские расходы, подкрепленные деньгами заробитчан

"Сегодня тарифы для населения могут вырасти только в случае политического решения (приведение тарифов на электроэнергию к рыночному уровню), а естественный экономический процесс – это снижение цен на энергоносители, - считает Дубровский. - Гривна укрепилась, глобальный тренд на снижение есть, "Нафтогаз" получил долг с "Газпрома", да и электорат задобрить не помешает. Поэтому, думаю, что тарифы либо останутся на прежнем уровне, либо будут снижены процентов на 10".

Снизятся тарифы, или нет, полностью зависит от решения местных властей, говорит энергетический эксперт Дмитрий Марунич. Что касается столицы, то, учитывая, что снизить тарифы требует президент Владимир Зеленский, в Киеве могут попытаться это сделать. Но для этого необходимо решение КГГА.

Сергей Родлер напоминает: если в первой половине 2020 года для ценообразования будут важны курсовая динамика в 2020-м и транзитные договоренности с РФ, то во второй половине 2020-го добавится еще и фактор новой классификации коммунальных услуг и разные модели договорных отношений.

"С 1 мая 2020 года законом вводится новая классификация ж/к услуг и разные модели договорных отношений, меняются подходы к формированию тарифов, вводится ответственность за ненадлежащее выполнение договора и т.д., - говорит Родлер. - То есть можно ждать, что цены будут меняться в сторону повышения, хотя и неравномерно".

В том, что тарифы точно не снизятся, уверен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Рост будет, но не такой резкий, как раньше, - отметил Охрименко. - Не исключено, что в 2020 году тарифы вырастут на 10-15% за год, но после роста в 12 раз это будет незаметно. В основном, речь идет об электроэнергии, в то время как отопление может немного подешеветь".

Бизнес: программа льготного кредитования

В начале декабря президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о государственной программе "Возвращайся и оставайся", ориентированной на заробитчан. Чуть позже больше ясности внес премьер Алексей Гончарук, по словам которого программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года.

"Новая программа доступного кредитования способна поддерживать на плаву существующий бизнес, снизит долю проблемных кредитов в банковском секторе и оживит малый бизнес, - считает Сергей Родлер. - Единственной преградой в реализации этого сценария будет выдача кредитов "по знакомству". Говорить о восстановлении экономической активности путем более доступного кредитования можно будет только после снижения уровня коррумпированности".

По словам эксперта, более доступное заимствование для бизнеса позволит внутреннему рынку жить без оглядки на внешние шоки. Несмотря на низкий потребительский спрос и ограниченные возможности роста экономики повторное кредитование даст запас времени на полноценную выплату по ранее взятым долговым обязательствам. А вот снижения цен в связи с таким нововведением ожидать не стоит. Эксперт напоминает, что несмотря на серьезное укрепление гривны, цены росли весь год, так что эта тенденция продолжится даже при новой программе льготного кредитования.

Цены: овощи подорожают, а мясо - нет

Согласно бюджету на 2020 год, годовая инфляция составит 6,3%. Опрошенные эксперты также считают, что в новом году инфляция будет определяться однозначным числом. Сергей Родлер говорит о росте цен не менее 6%, инфляцию на уровне 6-7% прогнозируют Андрей Мартынюк и Александр Охрименко.

Еще более оптимистично настроен глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В 2019-м мы уже увидели замедление инфляции до 7%, и, судя по нашему мониторингу цен, эти цифры очень близки к реальности – если и есть расхождения, то не более чем на полпроцента. В следующем году мы ожидаем потребительскую инфляцию на уровне 5%, если, конечно, не случится мировой финансовый кризис, который, как правило, затрагивает Украину достаточно серьезно.

Но потребительская инфляция 5% не означает, что все продукты подорожают в этом пределе, продолжает Дорошенко. Очевидно, что на одни продукты цены вырастут стремительнее, а на другие останутся практически стабильными.

"Продукты, которые находятся в "зоне риска" - это, в первую очередь, овощи борщового набора, - говорит эксперт. – За последние несколько лет ничего не изменилось: Кабмин как не понимал, как много зависит от них, так и не понимает. Кабмин Гройсмана начал что-то подозревать по этому поводу на втором-третьем году, думаю, что и Кабмину Гончарука на осознание этого факта понадобится не менее года. А пока по-прежнему никто не понимает, сколько и чего у нас выращивается, потребляется, экспортируется и импортируется. Отсюда постоянное "непопадание" - то посадили гораздо меньше, чем нужно, то гораздо больше – и, как следствие, резкие скачки цен. Пока что рекорд принадлежит репчатому луку, который с мая 2018-го по май 2019-го подорожал в 5,4 раза. Также не исключено, что и хлеб будет дорожать несколько быстрее инфляции, хотя здесь тенденции понятны не до конца".

Молочные продукты в 2020-м году, вероятнее всего, подорожают на размер инфляции – то есть на ожидаемые 5% за год, считает Дорошенко. Некоторая молочка может подрасти несколько быстрее - 7-8%. В частности, это касается сливочного масла, поскольку цена на него растет как вместе с ростом мировых цен на масло, так и с ростом экспорта из нашей страны.

А вот цены на мясо, скорее всего, останутся стабильными или даже могут несколько просесть. Дело в том, поясняет эксперт, что подорожание коммуналки привело к падению спроса не только на промтовары, но и на продукты, в первую очередь, на мясо и рыбу.

Из общей массы будут выбиваться цены на пшено и гречку, цены на которые то взлетают, то снижаются. Но, учитывая, что взлет был в 2019-м, в 2020-м можно ожидать снижение.

Доходы: зарплаты подрастут

В 2020 году прожиточный минимум с 1 января не изменится и составит 2027 грн. С 1 июля он вырастет до 2118 грн, с 1 декабря – до 2189 грн. Минимальная зарплата в 2020-м вырастет на 550 грн до 4723 грн.

В то время, как минималка вырастет на 13%, средней зарплате прогнозируют больший рост – 15-20%. И, говорит Алексей Дорошенко, это позволяет утверждать, что 2020 год по покупательной способности будет, как минимум, не хуже 2019-го: ожидаемый рост зарплат гораздо выше ожидаемого роста цен.

Впрочем, уточняет эксперт, речь идет именно об уровне жизни людей, живущих на среднюю зарплату, а таких в Украине не так уж много. По данным Госстата, зарплату выше средней получают всего несколько регионов (Киев, Киевская, Донецкая и Днепропетровская области), а остальные могут об этом только мечтать. В большинстве украинских областей зарплата даже в 6-7 тыс. грн считается вполне приличной суммой, и в 2020-м здесь мало что изменится.

Еще менее оптимистично настроен Александр Вовченко, по мнению которого средняя зарплата в новом году в Украине может вырасти чисто символически, но это не будет иметь никакого эффекта для карманов наших сограждан.

Кто не почувствует никакого улучшения материального благосостояния, так это пенсионеры – в этом опрошенные эксперты единодушны. Ожидаемый рост пенсий – всего 5%, то есть его полностью съест инфляция. Правда, остается небольшая надежда на то, что пенсии будут пересмотрены, но говорить об этом можно будет не раньше, чем по итогам первого квартала.