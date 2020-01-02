Впервые с 2013 года: Госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП

По итогам 2019 года уровень государственного долга Украины впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Тwitter.

"Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов", – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым в том числе предполагается создание Долгового агентства. В Минфине отметили, что на данный момент формированием и реализацией управления государственным долгом и гарантированным госдолгом занимается Министерство финансов. Однако эффективность такой модели сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит реализация долговой политики.