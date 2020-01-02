Украина начала 2020 года с рекордной суммой на едином казначейском счету

Остаток средств на едином казначейском счету за декабрь сократился на 68% с 55,006 млрд грн на 1 декабря до 17,547 млрд грн на 1 января. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.

Однако при этом нынешняя сумма – рекордная для начала года. Прошлый год Украина начала с 9,861 млрд гривен на едином казначейском счету. В предыдущий раз рекордная сумма на счету Госказначейства хранилась 1 января 2006 года – 17,015 млрд грн.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен (1 сентября).

Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

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Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

Отметиv, что существенное укрепление курса гривны с начала года (примерно на 20% – наивысший показатель в мире), выполнение плана по приватизации только на 3% и ряд других факторов привели к недовыполнению бюджета на 2019 год.

По данным Госказначейства, госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 год выполнен с дефицитом в размере 34,860 млрд грн, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 млн грн. В итоге в последнюю неделю декабря Кабмин был вынужден остановить финансирование расходов по незащищенным статьям бюджета и обязать Нафтогаз до 27 декабря выплатить 8,5 млрд грн дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Нафтогаз перечислил в госбюджет 13 млрд грн (дивиденды и 4,5 млрд грн дополнительных платежей).

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Национальный банк Украины купил на межбанке $8,46 млрд, а продал — только $529 млн. Таким образом, чистая покупка валюты регулятором за год составила $7,93 млрд.

Также в последнюю неделю 2019 года НБУ впервые с ноября 2019 года провел валютный аукцион, на котором купил $230 млн.