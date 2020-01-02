Милованов сравнил Украину с Кубой и сделал неутешительный вывод

В островном государстве номинальный ВВП на душу населения почти в три раза выше чем в Украине

Министр развития экономики и торговли Тимофей Милованов сравнил ВВП (валовый внутренний продукт) Украины и Кубы. Свои подсчеты он опубликовал в Facebook.

Министр отметил, что на конец 2018 года ВВП на душу населения в Украине, пересчитанный по паритету покупательной способности (РРР), составлял 9200 долларов, а номинальный ВВП – 3100 долларов. Аналогичные показатели на Кубе составляют 12 300 долларов и 8 500 долларов (для сравнения Милованов использовал данные из Википедии). При этом, по его словам, Trading economics дает другие цифры – 21 000 долларов и 6 600 долларов.

"То есть и пересчитанный и номинальный ВВП на человека на Кубе выше", – отметил министр.

В тоже время в комментариях под своим постом он отметил, что существуют несколько десятков государства, у которых дела хуже, чем у Украины. Но примеры Милованов не привел.

Как ранее сообщал Фокус:

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