Первый замглавы НБУ ожидает укрепление курса гривны в 2020

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова рассказала в интервью UATV о возможности продолжения укрепления курса гривны к доллару в 2020 году.

"Сегодняшний уровень национальной валюты отражает уровень экономики. И мы наоборот видим то, что если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и дальше. Остается, безусловно, только вопрос темпа", – сказала Рожкова.

Первый замглавы НБУ добавила, что для нацвалюты сейчас пока нет никаких внешних угроз, чтобы она девальвировала.

Чиновник также пообещала, что в 2020 году в Украине начнется полноценное восстановление ипотечного кредитования.

"2020 должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов у банков 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", — отметила Рожкова.

Также первые замглавы НБУ подчеркнула, что на данный момент в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", – добавила она.

По словам Рожковой, за минувшие 11 месяцев в 2019 году в банковской системе было почти 60 млрд гривен прибыли.

"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", – сказала Рожкова.

На данный момент номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).

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