СБУ с начала года закрыла 407 нелегальных автозаправок

Служба безопасности Украины продолжает проверять законность деятельности автомобильных заправочных комплексов. С начала этого года в девяти областях она выявила и закрыла еще 407 нелегальных заправок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

285 нелегальных АЗС были обнаружены в столичном регионе. Утверждается, что они работали с грубыми нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт топлива сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства.

По аналогичной схеме действовали 38 АЗС, выявленных на Хмельнитчине. через них ежедневно сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизельного топлива.

В южном регионе закрыли 52 нелегальные автозаправки: 25 – в Одесской области, 19 – в Николаевской, восемь – в Запорожье. Изъято 300 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов и на 6,5 млн гривен.

В центральной Украине выявили деятельность 16 АЗС. На семи из них, действовавших в Кировоградской области, обнаружили оборудования и топлива на 5 млн гривен. В Винницкой – девять нелегальных заправок. Изъяты 10,5 тонн сжиженного газа, 30 тонн дизтоплива, оборудование, "черная" бухгалтерия и компьютерная техника.

В Виннице блокировали работу несертифицированной нефтебазы, которая была расположена рядом с жилым массивом и могла представлять опасность для местных жителей.

В районе проведения ООС прекратили деятельность 16 незаконных АЗС. На технологическое оборудование и контрафактное топливо общей стоимостью 5,5 млн гривен наложен арест.

По всем фактам противоправного функционирования АЗС открыты уголовные производства.

Напомним, что в конце 2019 года СБУ прекратила деятельность почти 300 нелегальных автозаправок во всех регионах Украины.

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