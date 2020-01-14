Витренко заявил, что миллионные премии в "Нафтогазе" – это правильно

Около $29 млн (1%) из полученных от "Газпрома" $2,9 млрд долга пойдут на выплаты премий топ-менеджерам "Нафтогаз Украины", как и предусмотрено их контрактами. Таково решение наблюдательного совета и правления компании. Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По состоянию на 14 января премии не выплачены, но сам факт их начисления вызвал бурную и неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях. Поэтому Витренко решил прояснить ситуацию.

Прежде всего, он отметил, что не является госслужащим или чиновником, а работает в коммерческой компании, уставной целью которой является "получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности". Соответственно, менеджмент "Нафтогаза" и их зарплаты не стоит сравнивать с госслужащими, отметил Витренко.

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И хотя права собственности на акции "Нафтогаза" принадлежат Кабмину, который должен представлять интересы украинского народа, Конституция определяет, что субъекты всех форм права собственности равны перед законом. Поэтому работники государственных компаний не могут дискриминуватися по отношению к работникам частных компаний.

Также Витренко считает, что ему премия была назначена за результат, который во многом зависел от его конкретных действий.

"Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту был инициирован мной. Вместе с небольшой командой мы обосновали с экономической точки зрения наши исковые требования – когда почти никто не верил, что у нас что-то получится. Внешние юристы и эксперты сыграли чрезвычайно важную, но все же вспомогательную роль в этом. Только люди изнутри компании и с полным пониманием контекста могли предоставить исчерпывающее обоснование", – уточняет он. Качественная подготовка к арбитражу и его эффективное проведение позволили добиться получения средств от "Газпрома" и сокращения украинских платежей.

"Народ Украины как владелец "Нафтогаза" должен быть заинтересован в том, чтобы топ-менеджеры эффективно руководили государственной компанией в интересах украинцев, а не искали способа заработать, получив "откат" за заведомо неэффективные решения или контракты", – резюмировал Витренко.

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