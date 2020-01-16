Принятие "Антиколомойского" закона, который требует МВФ, откладывается, – Рожкова

Голосование по законопроекту №2571, устанавливающему невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, переносится на февраль. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Нацбанка.

"Сейчас мы обсуждаем этот законопроект в комитете, вынести на голосование его в зал до конца января уже не успеем, но надеемся сделать это в начале февраля", – пояснила она.

При этом она отметила, что Украине не принципиально попасть с рассмотрением своего вопроса именно на заседание совета директоров МВФ, потому что уже есть staff level agreement от Фонда.

Напомним, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №2571 еще 11 декабря.

Изменений в законодательство, которые запретят возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам, ожидает МВФ. Это является одним из условий для заключения новой программы финансирования. Фонд считает, что после принятия этого закона вероятность возврата Приватбанка Игорю Коломойскому будет практически исключена.

Как ранее сообщал Фокус