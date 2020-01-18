Мировой экономике грозит повторение Великой депрессии, – глава МВФ

Рост неравенства между разными группами населения может вернуть мировою экономику в эпоху Великой депрессии 1930-х годов. Об этом заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, пишет The Guardian.

Новое исследование МВФ показало, что уже обозначилась тенденция к возвращению в "бурные 1920-е годы", которые в итоге привели к финансовому краху 1929 года. По ее словам, за последние десятилетия сократился разрыв в неравенстве между странами, но при этом он увеличился внутри самих государств.

В качестве примера Георгиева привела Великобританию, где 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных.

"Такая ситуация сложилась во многих странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), где неравенство в доходах и богатстве достигло или приблизилось к рекордным максимумам", — сказала она.

Георгиева добавила, что "чрезмерное неравенство препятствует росту и может разжечь популизм и политические потрясения", которые окажут негативное влияние на экономику.

Георгиева допускает, что новые проблемы такие, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к тому, что следующие 10 лет будут характеризоваться социальными волнениями и волатильностью финансового рынка.

"Если бы мне пришлось определить тему начала нового десятилетия, я бы назвала увеличение неопределенности", — отметила Георгиева.

По ее словам, "глобальная торговая система нуждается в значительном обновлении" на фоне продолжающихся экономических споров между США и Европой.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно докладу Всемирного банка, в 2020 году глобальный экономический рост будет на уровне 2,5%. Прогноз роста на 2021 год – 2,6%, на 2022 – 2,7%. Прогноз немного ухудшен по сравнению с июньским докладом, в котором говорилось и росте в 2,7% в 2020 году и 2,8% в 2021-м.