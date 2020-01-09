Рост быстрее среднего: в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,5%, а Украины – на 3,7%

Только в трети развивающихся стран рост ускорится, в их число входит и Украина

В 2020 году глобальный экономический рост будет на уровне 2,5%. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка. Прогноз роста на 2021 год – 2,6%, на 2022 – 2,7%.

Прогноз немного ухудшен по сравнению с июньским докладом, в котором говорилось и росте в 2,7% в 2020 году и 2,8% в 2021-м.

Причиной корректировки названо то, что хотя инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются, но сохраняются высокие риски. Эти риски эксперты Всемирного банка связывают с повторной эскалацией торговой напряженности и неопределенностью торговой политики, более резким, чем ожидалось, спадом в основных экономиках и финансовыми потрясениями в развивающихся странах.

В группе развивающихся странах рост ускорится, однако он коснется только приблизительно трети стран. В их число попала и Украина.

Всемирный банк ожидает, что рост ВВП Украины ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7% в 2020-ом, и 4,2% в 2021 и 2022-ах.

Средний годовой прирост ВВП: в мире, в развитых странах и в развивающихся

Напомним, что по прогнозу МВФ, рост ВВП Украины в 2019-2020 годах будет на уровне 3%, а в 2021 году - 3,1%. ЕБРР ухудшил свои ожидания по росту украинской экономики на конец 2019-го с 3,6% до 3,3%.

Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП страны по итогам 2019 года на уровне 3,5–4%.

Минэкономики на 2020 год подготовило два прогноза. Согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму – на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат.

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