На безвозвратной основе: Украина получила $760 млн гранта от Японии и Норвегии, — Минфин

Грантовые средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета и другие цели, не связанные со сферой безопасности и обороны.

Related video

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 760 миллионов долларов в качестве гранта Шестого дополнительного финансирования по проекту Всемирного банка. Об этом сообщает Министерство финансов Украины на официальном сайте.

Грантовые средства предоставлены Японией и Норвегией (465 миллионов долларов и 295 миллионов долларов соответственно) в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) на безвозвратной основе. Они будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета и другие цели, не связанные со сферой безопасности и обороны, в том числе:

пенсионные выплаты;

выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

оплату труда педагогов.

Отмечается, что в течение 2024 года Украина уже получила около 1,2 миллиарда долларов внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка, из которых почти 75% — гранты.

Напомним, профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро.

Важно

Деньги для Украины: почему миллиарды помощи от ЕС не решат всех проблем 2024 года

Ранее Фокус писал, что значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.