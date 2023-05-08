Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка: куда потратят финансовую помощь

Кредит предоставлен Международной ассоциацией развития на 10 лет с 4-летним льготным периодом в рамках поддержки финансирования государственных расходов.

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В государственный бюджет Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства нашей стране предоставила Международная ассоциация развития (МАР) на льготных условиях, сообщает Министерство финансов.

По данным пресс-службы, сделка прошла в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития.

Срок погашения указанного кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Деньги пойдут на частичное возмещение расходов государственного бюджета, направленных на оплату труда сотрудников государственных органов и педагогических работников за февраль 2023 года, отметили в пресс-службе.

International Development Association (IDA) – один из пяти институтов Группы Всемирного банка, образованный в 1960 году.

Напомним, 12 апреля Правительственный портал сообщал, что Кабинет министров договорился о получении гранта в размере 200 миллионов долларов. Деньги выплатит Всемирный банк, их направят на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

5 апреля Украина договорилась о получении гранта от США, размер которого составит 2,5 млрд долларов. Грант является четвертым дополнительным финансированием в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

В марте Всемирный банк подсчитал, что на восстановление собственной экономики от последствий войны Украине придется потратить 411 млрд долларов. Эта сумма в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2023 году.