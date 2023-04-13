Чтобы избежать отключений: Украина договорилась о новом гранте для энергетиков

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, восстановление Украины станет самым большим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны и Киев сейчас мобилизует поддержку партнеров для его реализации.

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Украинское правительство договорилось о получении гранта в размере 200 миллионов долларов. Деньги выплатит Всемирный банк, их направят на восстановление энергетической инфраструктуры страны, сообщается на правительственном портале 12 апреля 2023 года.

"Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", — сказано в сообщении.

Кроме этого партнеры собираются предоставить стране дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

"Восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика – один из наших приоритетов. Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области", — рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что восстановление Украины станет самым большим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны и Киев сейчас мобилизует поддержку партнеров для его реализации.

"С представителем Всемирного банка мы обсудили совместную работу в рамках Финансового Рамштайна, а также подготовку проекта страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", — добавил премьер-министр.

Напомним, с осени прошлого года ВС РФ совершили более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Тем временем 13 апреля 2023 года стало известно, что Украина начала экспортировать небольшие объемы электроэнергии в Молдову и Польщу. За границу, по информации Министерства энергетики, поставляется только избыточная мощность. При этом европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии.