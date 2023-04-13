Щоб уникнути відключень: Україна домовилася про новий грант для енергетиків

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відновлення України стане найбільшим проєктом відновлення у Європі з часів Другої світової війни та Київ зараз мобілізує підтримку партнерів для його реалізації.

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Український уряд домовився про отримання гранту у розмірі 200 мільйонів доларів. Гроші виплатить Світовий банк, їх спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури країни, повідомляється на урядовому порталі 12 квітня 2023 року.

"Світовий банк оголосив про виділення гранту у розмірі 200 млн. доларів на проєкт з відновлення енергетичної інфраструктури України", — сказано в повідомленні.

Крім цього партнери збираються надати країні додаткове фінансування у розмірі до 300 млн. доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проєкту.

"Відновлення України починається вже цього року, і енергетика – один із наших пріоритетів. Залучені від Світового банку кошти будуть спрямовані на відновлення електромережі та систем теплопостачання у Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області", — розповів голова Кабміну Денис Шмигаль. .

Він також зазначив, що відновлення України стане найбільшим проєктом відновлення у Європі з часів Другої світової війни та Київ зараз мобілізує підтримку партнерів для його реалізації.

"З представником Світового банку ми обговорили спільну роботу в рамках Фінансового Рамштайну, а також підготовку проєкту страхування військових ризиків для іноземних інвестицій. Це є ключовим інструментом, щоб залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", — додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, з осені минулого року ЗС РФ здійснили понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе.

За даними уряду України на грудень минулого року, близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.

Тим часом 13 квітня 2023 року стало відомо, що Україна почала експортувати невеликі обсяги електроенергії до Молдови та Польщі. За кордон, за інформацією Міністерства енергетики, постачається лише надмірна потужність. При цьому європейська мережа операторів енергоринку готова ухвалити до 400 МВт української електроенергії.