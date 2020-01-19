За 2019 год нерезиденты инвестировали в гривневые облигации правительства $4,3 млрд, – НБУ
22 мая центральный депозитарий Clearstream присоединил Украину к своей сети, что увеличило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку.
Об этом сообщают в НБУ.
Так, в течение прошлого года нерезиденты инвестировали в гривневые облигации правительства около $4,3 млрд.
Приток этих инвестиций способствовал заметному оживлению как первичного, так и вторичного рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Также регулятор сообщает, что в Украине у рынка государственных ценных бумаг есть большой потенциал к дальнейшему росту.
Ускорить этот рост должна как раз концентрация вторичного рынка ОВГЗ на международных торговых платформах – это поспособствует расширению базы инвесторов, прозрачному ценообразованию и росту ликвидности рынка.
В общем же, за прошлый год объем операций на вторичном рынке ОВГЗ вырос на 70% – с 72 млрд грн до 123 млрд грн.
"Это говорит о дальнейшем укреплении доверия инвесторов к гривне и государственным ценным бумагам", – говорят в НБУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ставка снижается, курс – укрепляется. Хотя гривна может умеренно колебаться в обе стороны, – такой прогноз на 2020 год дала зампред НБУ Екатерина Рожкова.
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.
- Остаток средств на Едином казначейском счете за декабрь сократился на 68% с 55,0 млрд грн на 1 декабря до 17,5 млрд грн на 1 января. Однако такая сумма – рекордная для начала года.