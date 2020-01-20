Минус 3 копейки – сети АЗС продолжают снижать цены

За минувшие выходные дни розничные цены в некоторых сетях АЗС на бензин и дизельное топливо снизились на 20-30 коп/л. Средняя по стране цена на бензин А-95 уменьшилась на 3 копейки, на А-92 – на 2 копейки, а на ДТ не изменилась.

Такие данные "Консалтинговой группы А-95" приводит отраслевое издание enkorr.

Стоимость бензинов в сети WOG снизилась на 10 коп./л до 26,99 грн/л за марку А-92 и 27,99 грн/л – за А-95. Также на 10 коп./л бензины подешевели на станциях UPG.

Сети Shell, "Автотранс", "Укр-Петроль" и KLO снизили цены на 0,02–0,40 коп./л.

Напомним, 14 января Антимонопольный комитет Украины заявил, что уровень розничных цен топлива в сетях крупных операторов недостаточно обоснован и начал новое углубленное исследование.

После 10 января снижение цен ДТ на АЗС приостановилось из-за роста оптовых цен, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.

Цены на некоторых АЗС 20 января по сравнению с 17 января, гривен за 1 л (данные "А-95")

Как ранее сообщал Фокус