Минус 3 копейки – сети АЗС продолжают снижать цены
За минувшие выходные дни розничные цены в некоторых сетях АЗС на бензин и дизельное топливо снизились на 20-30 коп/л. Средняя по стране цена на бензин А-95 уменьшилась на 3 копейки, на А-92 – на 2 копейки, а на ДТ не изменилась.
Такие данные "Консалтинговой группы А-95" приводит отраслевое издание enkorr.
Стоимость бензинов в сети WOG снизилась на 10 коп./л до 26,99 грн/л за марку А-92 и 27,99 грн/л – за А-95. Также на 10 коп./л бензины подешевели на станциях UPG.
Сети Shell, "Автотранс", "Укр-Петроль" и KLO снизили цены на 0,02–0,40 коп./л.
Напомним, 14 января Антимонопольный комитет Украины заявил, что уровень розничных цен топлива в сетях крупных операторов недостаточно обоснован и начал новое углубленное исследование.
После 10 января снижение цен ДТ на АЗС приостановилось из-за роста оптовых цен, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.
Цены на некоторых АЗС 20 января по сравнению с 17 января, гривен за 1 л (данные "А-95")
- Крупные сети АЗС снизили цены в декабре после того, как их представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.
- Премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.
- Гончарук заявил, что правоохранители изъяли 4 тысячи тонн горючего на общую сумму 93,4 миллиона гривен у незаконных АЗС. Всего совершено 2,2 тысячи проверок.
- С начала 2020 года в девяти областях страны СБУ выявила и закрыла еще 407 нелегальных заправок.