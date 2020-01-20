Банки обязали показывать стоимость потребительских кредитов с учетом всех допплатежей и услуг

Национальный банк изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Теперь к стоимости потребительского кредита в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость:

страховых и налоговых платежей;

сборов на обязательное государственное пенсионное страхование;

услуг нотариусов,

платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и др.

"Цель этой нормы – раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов", – говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк принял новые требования, согласно которым банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах, в том числе и стоимость, на своих сайтах и в рекламе. За несоблюдение этих требований банки будут наказывать штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Как ранее сообщал Фокус:

НБУ в 2019 году несколько раз снижал учетную ставку. В последний раз 13 декабря – до 13,5% годовых. В целом за год она снизилась на 4,5 п.п.

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова прогнозирует, что в следующем году стоит ожидать более быстрого снижения учетной ставки.