Не 3,3%, а 3,2% – МВФ понизил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз World Economic Outlook темпов роста мировой экономики. В 2020-м рост составит 3,3%, в 2021-м – 3,4%.

Прогноз пересмотрен в сторону снижения темпов роста в ближайшие два года – на 0,1 процентного пункта (п. п.) в 2020 году и 0,2 п. п. – в 2021 году по сравнению с октябрьским прогнозом. Такой пересмотр объясняется «негативными сюрпризами в нескольких развивающихся странах» (Индия, Мексика, ЮАР) и последствиями роста социальных протестов в мире.

Положительными сигналами в мировой экономике МВФ называет договоренности между Китаем и США и снятие опасений, связанных с Breхit. Среди рисков, которые могут вызвать дальнейшее падение, – усиление международной напряженности и социальных волнений. "Реализация этих рисков может привести к быстрому ухудшению настроений, в результате чего глобальный рост упадет ниже прогнозируемого уровня", – считают эксперты МВФ.

В фонде отмечают, что глобальные финансовые условия мало изменились по сравнению с октябрем. Их состояние продолжало определяться двумя основными факторами: денежно-кредитной политикой и представлениями инвесторов о торговой напряженности.

Денежно-кредитная политика остается благоприятной. Например, Федеральная резервная система США понизила учетную ставку на 25 базисных пунктов; Европейский центральный банк перезапустил покупки активов со скоростью 20 млрд евро в месяц; Народный банк Китая снизил среднесрочную ставку по кредитам на 5 базисных пунктов; в Турции центральный банк сократил ставку на 450 базисных пунктов; центральные банки России и Бразилии снизили свои процентные ставки на 75 и 100 базисных пунктов соответственно.

Торговая напряженность несколько ослабла, в первую очередь, благодаря объявлению о "первой фазе" соглашения о торговле между США и Китаем. Мировые рынки капитала выросли примерно на 8%, а долгосрочная доходность в зоне евро, Японии и США увеличились на 15–30 базисных пунктов от очень низких уровней.

Динамика глобальных индексов финансовых условий (чем больше значение индекса, тем лучше)

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