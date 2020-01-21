В магазинах "конфиската" провели обыски. Говорят, он ненастоящий

Сотрудники полиции Киева и столичного управления Фискальной службы пришли с обысками в сеть магазинов. Следственные действия проводятся по 17 адресам в рамках производства по статье "незаконное использование бренда". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По версии следствия, через нее продают фальсифицированные товары (одежда, обувь, сумки), маркированные известными мировыми брендами.

"Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его", – говорится в сообщении.

По данным Украинской правды, обыски проходят в сети магазинов "Конфискат". Название сети в сообщении прокуратуры не приводится, но оно проиллюстрировано кадром из сюжета "24 канала" о магазинах конфиската.

Напомним, ранее LB.ua сообщал, что магазины, где якобы продают конфискованную одежду, обувь и косметику, на самом деле торгуют товарами из Китая и Турции. Настоящий конфискат продается на электронных аукционах госпредприятия СЕТАМ и хранится на его складах.

Как ранее сообщал Фокус: