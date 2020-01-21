Украинские нефтяники просят обложить российский дизель и сжиженный газ пошлинами
"Укртатнафта", "Укргаздобыча" и "Укрнафта" просят Минэкономики наложить пошлины на российский дизель и сжиженный газ.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртатнафты".
В компаниях говорят, что доля российской продукции на украинском рынке выросла (ДТ – 47%, сжиженного газа – 55%), а поставки из Беларуси, Литвы и Польши сократились.
Именно поэтому украинские производители написали обращение к Минэкономики и просьбой обложить пошлинами импорт из РФ по ставке 8,46%.
Это должно помочь перераспределить доли на украинском рынке в пользу других импортеров.
При этом, внутреннее производство тоже якобы будет расти, а себестоимость украинских нефтепродуктов – снижаться.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.На фоне отсутствия поставок нефти из РФ Беларусь прекратила их экспорт.
- 21 января стало известно, что Беларусь закупила в Норвегии 80 тыс. тонн нефти. Норвежская нефть по своим качествам сопоставима с маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.