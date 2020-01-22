Гончарук рассказал, как привлечь инвестиции в Украину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek рассказал о стратегических направлениях, которые могут улучшить инвестиционный климат в Украине. Об этом говорится на правительственном портале.

Для того, чтобы привлечь в Украину больше инвестиций, премьер выделил три главные стратегии: судебную реформу, концессионные инфраструктурные проекты, а также эффективные муниципалитеты и общества.

Гончарук отметил, что судебная реформа должна обеспечить верховенство права, гарантирующее защиту прав инвесторов.

"Как и в других постсоветских странах, у нас существуют группы влияния, которые использовали судебную систему как оружие в своих войнах друг против друга. Эти группы вооружали суды. Следовательно, установление верховенства права является необходимым условием привлечения инвестиций в Украину...Я считаю судебную реформу главной задачей, и мы готовы ее выполнить", – подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что интересные инфраструктурные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства, помогут укрепить имидж Украины.

"Мы считаем, что несколько весомых завершенных проектов смогут прислать правильный месседж наружу. Только за два месяца работы правительства мы уже успели провести закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП), и это только начало. Эти проекты также будут служить площадкой для тестирования изменений, которые следует осуществить. Надеемся, что это укрепит бренд Украины", – сказал премьер.

Он также акцентировал внимание на важности для инвестиций муниципальных проектов, в которых эффективные общины должны стать реальными агентами изменений.

"В ближайшее время мы завершим реформу децентрализации и к следующему году мы планируем иметь эффективные муниципалитеты и общества, способны привлекать инвесторов при благоприятных условиях", – резюмировал Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

В правительстве разрабатываются проекты концессионных дорог и аэропортов.