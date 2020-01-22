Учитель-немец. Что ждет "Укрзализныцю" под надзором Deutsche Bahn

Алексей Гончарук подогревал интерес к событию, разместив у себя в Telegram фото с управляющим директором по международным рынкам и консалтингу в Deutsche Bahn Engineering & Consulting (дочерняя компания Deutsche Bahn) Андреасом Вегерифом. Премьер-министру вторил его же советник Юрий Голик, который написал, что в фото "прекрасно все: и суть, и логика, и намек на будущее".

Наша песня хороша: что планировали сделать с "Укрзализныцей"

Какими бы обнадеживающими ни были планы по сотрудничеству между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn, остается масса вопросов по поводу будущего украинской государственной компании. Тем более, что попытки реформировать "Укрзализныцю" с привлечением профессиональных иностранцев предпринимались и прошлой властью. В 2016 году главой правления компании назначили поляка Войцеха Балчуна, правда, уже через год с лишним его сняли.

После отставки поляк говорил, что за год работы ему удалось стабилизировать компанию, улучшить ее экономические показатели и даже подготовить пятилетнюю стратегию развития "Укрзализныци". Но у тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна было иное мнение: Балчун якобы занимался одним самопиаром, а реформа перевозчика явно пробуксовывала.

Была идея у предыдущих управленцев и вывести "Укрзализныцю" на IPO, т.е. провести в компании аудит, сделать ее публичным акционерным обществом, а акции разместить на фондовых биржах. Такие перспективы развития "Укрзализныци" нашли поддержку и у нового состава Кабмина: нынешний глава Мининфраструктуры Владислав Криклий соглашается с этой идеей и даже больше: он предлагает разделить "Укрзализныцю" на три части – на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика.

"Железная дорога из огромного монстра должна превратиться в трех симпатичных средних монстриков", – рассказывал Криклий в интервью Фокусу. Премьер Гончарук же называл разделение "Укрзализныци" "очень сложной историей", хотя все-равно поддерживал это предложение. Стоит также сказать, что разделение планировалось проводить вместе с приватизацией компании. Как эти планы сочетаются с неожиданным меморандумом – пока непонятно.

Зарубежный опыт Deutsche Bahn

После либерализации рынка железнодорожных перевозок в Германии Deutsche Bahn начал работать и в других странах Европы. Например, в 2007 году немцы купили крупнейшего грузоперевозчика Британии – English, Welsh and Scottish Railway (позже его переименовали в DB Shenker Rail).

Спустя три года Deutsche Bahn купила еще одного Британского негосударственного перевозчика – Arriva. Shenker и Arriva приносили немцам прибыль, но в прошлом году Deutsche Bahn решила продать Arriva. Возможно, это связано с падением финансовых показателей Deutsche Bahn, прибыль которой в 2018 году сократилась на 30%.

"Deutsche Bahn работает не только в Европе, но и во многих странах мира, – объясняет Фокусу экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. – По сути, Deutsche Bahn уже вышла за рамки железнодорожной компании и работает как логистическая".

В то же время, как отмечает эксперт, несмотря на наличие частных перевозчиков, европейские железные дороги находятся в собственности государства, которое и субсидирует развитие и содержание инфраструктуры.

"Например, в Германии формально правительство не дотирует грузоперевозки, но по факту 96% средств на содержание железнодорожных инфраструктуры осуществляется за счет федеральной субсидии", – объясняет эксперт.

Украинские перспективы

Теперь же Deutsche Bahn идет в Украину. По слухам – на 10 лет с возможностью продления сотрудничества. При этом, Deutsche Bahn с 15 февраля якобы должна предложить премьеру Гончаруку своих кандидатов на пост гендиректора УЗ и 15 топ-менеджеров украинской компании. Весь процесс утверждения нового руководства должен занять приблизительно 6-8 месяцев. После этого, если верить слитой в интернет информации, не позже 31 декабря 2020 года должно состояться подписание более основательного соглашения о сотрудничестве.

Бывший депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский также уточнял, что в сделке по "Укрзализныце" и Deutsche Bahn будут участвовать Deutsche Bank и крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON. В свою очередь, глава подкомитета по ж/д транспорту комитета Рады по транспорту и инфраструктуре Александр Скичко отмечал: речь не идет о концессии и приватизации. "Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", – говорил он.

Немецкий интерес

В чем заключается немецкий интерес в сделке – пока остается загадкой. Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко отправил журналистов Фокуса с этим вопросом в пресс-службу госкомпании, а пресс-служба посоветовала перезвонить позже.

В то же время эксперты в вопросах транспортной инфраструктуры не разделяют воодушевления Алексея Гончарука и его соратников. В первую очередь сомнения вызывают возможные негативные последствия любых "решительных реформ" для перевозчика, который худо-бедно, но выполняет свои функции.

"Одно дело – за миллиарды долларов построить в крошечном Катаре ультрасовременную сеть ж/д дорог и управлять ею. И совсем другое – пытаться привести в порядок гигантское полуразрушенное и устаревшее хозяйство украинской железной дороги", – пишет в авторской колонке Владислав Белах, президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры.

С ним соглашается и Александр Кава, который не верит, что европейцы придут и наладят работу нашей железной дороги, поскольку для этого необходима слаженная работа и правительства, и Верховной Рады.

"Делегирование в Украину парочки топ-менеджеров ничего не решит", – отмечает Владислав Белах, по мнению которого любые "решительные реформы" станут возможны лишь после того, как немецкая команда поработает в рамках существующей модели и выработает свои рекомендации.

"Теоретически DB могут предложить технологические решения, – объясняет Александр Кава. – Но вновь возникают вопросы, ведь любые технологические решения стоят денег. Что делать, если будет современное программное обеспечение, но не будет подвижного состава, на чем эти технологическое обеспечение реализовывать?".

Будущее без "Укрзализныци"

Директор направления "Инфраструктура будущего" в "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер к возможному сотруничеству "Укрзализныци" и Deutsche Bahn относится не просто скептически, а апокалиптически.

"На мой взгляд, это очередное жонглирование большими названиями вроде Deutsche Bahn, General Electric и т.д. Попытка хоть как-то отвлечь внимание от реальных проблем и спрятать их за красивой ширмой", – рассказывает Фокусу Шульмейстер.

По мнению эксперта, который ссылается на прошлогодний отчет, выпущенный "Институтом будущего", катастрофическую ситуацию остановить уже не получится.

"То, что сейчас начали гореть поезда – это начало. Поезда будут сходить с рельс и закончится все это очень плохо", – говорит эксперт, отмечая, что принципы работы украинской компании сосредоточены на разворовывании денег.

Так или иначе, сегодня в Давосе премьер Гончарук или даже президент Владимир Зеленский, объявят о стратегическом партнерстве с немецким гигантом. Пойдет эта кооперация на пользу или нет — покажет время, но пока ясно одно: немцы в Украине увидели перспективу, иначе вряд ли бы стали ввязываться в такую "авантюру". И это не может не обнадеживать.