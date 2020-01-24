Нацбанк резко снизил курс гривны к доллару

Экономика
Ослаблен официальный курс гривны на 19 копеек

Национальный банк Украины установил на 24 января 2020 официальный курс гривны на уровне 24,5212 грн за доллар.

Об этом сообщает сайт НБУ.

В четверг курс гривны был на уровне 24,331 грн за доллар. Таким образом, ослаблен официальный курс гривны на 19 копеек.

Курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

  • Доллар – 24,52 грн за доллар
  • Евро – 27,19 гривны за евро
  • Российский рубль – 3,96 гривны за 10 российских рублей.

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