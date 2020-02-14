Ставки по депозитам могут опуститься до "шоковых" 1% в валюте, – НБУ

В Нацбанке не исключают в 2020 году снижение ставок по депозитам до 1% по валюте и ниже 10% по гривне.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующие ставки могут стать реальными в случае утверждения новой программы с Международным валютным фондом.

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал Чурий.

Член правления НБУ также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

Как ранее сообщал Фокус:

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова прогнозирует, что в2020 году стоит ожидать более быстрого снижения учетной ставки.