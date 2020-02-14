Украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа, – Гончарук

Украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа на следующий сезон.

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Именно для этого и была разделена платежка, объясняет глава правительства.

"Поставщика больше не будут навязывать. Каждый украинец сможет сам выбирать лучшие условия", – заявил Гончарук.

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По его словам, такой подход будет способствовать устранению олигархической монополии и появлению цивилизованного рынка, ведь между поставщиками появится конкуренция и они будут предлагать более дешевый газ.

"Правительство выполнило поручение президента и общая сумма за весь нынешний отопительный сезон будет значительно ниже, чем за предыдущий", – отчитался премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе украинцы получили две платежки за газ – одну за потребление, а вторую – за транспортировку. Разделение оплаты услуг связано с завершением процедуры анбандлинга "Нафтогаза".