На рынке строительства в тени больше 10 млрд грн, – депутат от "СН"

Предполагаемый объем теневых средств, которые циркулируют в строительной области, составляет свыше 10 млрд грн.

Об этом в интервью Liga.net рассказала депутат от "СН" и экс-руководитель направления "Строительство" в BRDO Елена Шуляк.

В то же время, если посмотреть на войны вокруг ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), "может показаться, что ошиблись в расчетах и настоящие суммы превышают в разы", говорит Шуляк.

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Также депутат объяснила, что нужно сделать для того, чтобы построить что-либо в Украине.

"Строительство в Украине начинается с момента отвода земельного участка. По оценкам BRDO, для этого нужно собрать 55 документов и 17 раз встретиться с чиновниками или землеустроителями", – рассказывает Шуляк.

И на каждой цепочке процесса нужно платить. При этом, в зависимости от проекта, сумма взяток может составлять от 10 до 30% от всей стоимости проекта.

По словам Шуляк, в т.ч. по этой причине в Украину не заходят международные инвесторы: Украина за год с трудом привлекает около $300 млн инвестиций в коммерческую недвижимость.

"Для сравнения, в коммерческую недвижимость в Польше в 2018 году инвестировано $7 млрд. Италия только за первую половину 2019 привлекла 5,1 млрд евро. Чувствуете разницу?", – говорит депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Гончарук готов из-за "схематозов" ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в котором она существует сейчас.