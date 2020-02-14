На рынке строительства в тени больше 10 млрд грн, – депутат от "СН"
2020-02-14 17:29:02
В т.ч. поэтому в Украину не заходят международные инвесторы: Украина за год с трудом привлекает около $300 млн инвестиций в коммерческую недвижимость
Предполагаемый объем теневых средств, которые циркулируют в строительной области, составляет свыше 10 млрд грн.
Об этом в интервью Liga.net рассказала депутат от "СН" и экс-руководитель направления "Строительство" в BRDO Елена Шуляк.
В то же время, если посмотреть на войны вокруг ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), "может показаться, что ошиблись в расчетах и настоящие суммы превышают в разы", говорит Шуляк.
Также депутат объяснила, что нужно сделать для того, чтобы построить что-либо в Украине.
"Строительство в Украине начинается с момента отвода земельного участка. По оценкам BRDO, для этого нужно собрать 55 документов и 17 раз встретиться с чиновниками или землеустроителями", – рассказывает Шуляк.
И на каждой цепочке процесса нужно платить. При этом, в зависимости от проекта, сумма взяток может составлять от 10 до 30% от всей стоимости проекта.
По словам Шуляк, в т.ч. по этой причине в Украину не заходят международные инвесторы: Украина за год с трудом привлекает около $300 млн инвестиций в коммерческую недвижимость.
"Для сравнения, в коммерческую недвижимость в Польше в 2018 году инвестировано $7 млрд. Италия только за первую половину 2019 привлекла 5,1 млрд евро. Чувствуете разницу?", – говорит депутат.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер Гончарук готов из-за "схематозов" ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в котором она существует сейчас.
- "Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. Каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", – заявил он.