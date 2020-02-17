Они сажали за родину. Почему Украину ждет неурожай и кто в этом виноват кроме погоды

Украинские сельхозпроизводители, возможно, не симпатизируют Грете Тумберг, но точно знают, что её экологическая паника не лишена оснований. Нынешняя зима, которую ещё за месяц до окончания стали называть самой тёплой за десятилетие, трансформируется во вполне ощутимые отрицательные показатели — если не температурные, то денежные.

Урожай зерна в Украине в 2019 году составил 75 млн т, в очередной раз обновив рекорд, который, впрочем, остался почти незамеченным. Это объясняется тем, что после десяти лет увеличения объёма агропроизводства новый рекорд воспринимают как обыденность. Однако обратную динамику не заметить будет сложно даже людям, далёким от АПК. Две трети выращенного идёт на внешние рынки, поэтому экспорт агропродукции — основной поставщик валютной выручки в страну и залог стабильности курса гривны.

Рекордный урожай зерновых 2019/2020 сезона сгенерировал экспортный потенциал на уровне 54 млн т, из которых по состоянию на начало февраля экспортировали 32 млн т. За 2019 год, по данным Минэкономразвития и сельского хозяйства, экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил $22,2 млрд, что на 19% больше, чем за 2018-й. А удельный вес сельхозноменклатур в структуре внешней торговли в денежном выражении достиг 44%, что скорее угрожающий уровень, чем повод для гордости.

Уже сейчас понятно, что в 2020/2021 сезоне потенциал производства, а значит, и внешней торговли, будет значительно ниже. Это неприятная новость для аграриев и катастрофическая — для властей. Подушки безопасности, которая могла бы амортизировать проседание аграрной экспортной выручки, учитывая её удельный вес, в Украине нет.

У природы есть плохая погода

По метеорологическим меркам, зима, длительный период отрицательных температур, в этом году в Украине наступила лишь к середине февраля. Притом синоптики не исключают, что настоящая зима настанет весной — в марте. Влияние весенних морозов на состояние посевов будет зависеть от наличия снега на полях в момент, когда/если они ударят. По словам Татьяны Адаменко, начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, отсутствие снега в сочетании с низкими температурами очень плохо сказывается на посевах.

Второй фактор риска — дефицит влаги, обусловленный засушливой осенью 2019 года. "Уровень влаги в метровом слое почвы составляет 70 мм из необходимых 105 мм", — делится статистикой Николай Ткачук, глава Департамента агропромышленного развития Винницкой ОГА. Адаменко поясняет, что накопленной влаги недостаточно для подпитки растений.

Сочетание описанных выше неблагоприятных факторов заставляет Ивана Томича, главу Союза украинского селянства, предварительно оценить потенциальное снижение вала озимой пшеницы в 2020 году на 15–20%. "Посевы ослаблены "фальстартами", так как из-за высокой температуры уже несколько раз просыпались", — говорит он. Тёплая зима также позволила отлично перезимовать насекомым-вредителям — эта проблема проявится уже весной в виде дополнительных затрат на обработку посевов. Отметим, что в 2019 году урожай пшеницы в Украине составил 28 млн тонн, а в этом сезоне площади под озимую пшеницу сократились на 16% — до 6,4 млн гектаров.

Непредсказуемая земельная реформа

Не все проблемы нынешнего аграрного сезона можно списать на погоду. Существенные усилия к снижению урожая, наверняка не желая того, приложили и представители власти — в первую очередь Кабинет министров. Последние полгода основной вопрос, волнующий аграрную отрасль, — вероятность открытия рынка земли, а также сроки и формат его внедрения. На эти вопросы власть до последнего не могла дать внятных ответов: с сентября 2019 года декларировались разные даты — от 1 марта до 1 октября 2020 года — старта продаж сельхознаделов, а само голосование, казалось бы, гарантированное монобольшинством в ноябре прошлого года, перенесли на неопределённый срок. Очередной раунд борьбы за землю начался на прошлой неделе, но тоже без каких-либо чётких перспектив: депутаты показательно неспешно рассматривают более 4 тыс. правок. Как написала в Facebook Роксолана Пидласа, депутат от "Слуги народа", на рассмотрение всех правок ВР понадобится время до июля, и это при условии, что парламент не будет отвлекаться ни на что иное.

Всё это время аграрии остаются в подвешенном состоянии. Такая неопределённость породила хаос в отрасли: наиболее пассионарная часть агросообщества (а она в агросреде не редкость) начала превентивно готовиться к введению рынка, аккумулируя средства для выкупа хотя бы части земельного банка.

Желание поднакопить деньжат вылилось в вырезание поголовья скота и, скорее всего, весной отразится на динамике посевных площадей под кормовые культуры: фермеры предпочитают проиграть краткосрочно в объё­ме урожая, но сэкономить деньги для сохранения за собой основного средства производства — земли. При этом запасов прочности, которые позволили бы аккумулировать средства без сокращения объёмов операционной деятельности, у аграриев нет: по словам Ивана Томича, более 30% агропредприятий Украины окончили год с убытками.

Но государство, чья экономика напрямую зависит от объёма агропрозводства, позволить себе его провисания на этапе формирования нового уклада земельных отношений не может. Притом даже при идеально и взвешенно введённом рынке земли взрывного роста ВВП не произойдёт. Это пришлось признать и Кабмину в лице Тимофея Милованова, министра экономики и агрополитики, и Тараса Высоцкого, зама по аграрному направлению, — ранее, на старте земельной реформы, они обещали рост экономики на 3–4% лишь благодаря снятию моратория.

"Сначала от теоретиков развития государства звучал прогноз роста ВВП более 3% чуть ли не завтра. Когда мы начали давать им расчёты, показывавшие, что, наоборот, будет спад производства, они соглашались, что это так. Обратите внимание: сейчас из риторики начисто исчез рост ВВП, зато декларируется, что последствия реформы мы увидим через 15 лет", — говорит Геннадий Новиков, глава Аграрного союза.

Одним словом, из-за земельных баталий рост агросектора на 6–10% в год, который мы наблюдали в последнее время вопреки всем кризисам и геополитическим рискам, может существенно замедлиться.

Быстрого решения земельного вопроса в сельхозсреде не прогнозируют из-за катастрофически низкого качества законопроекта: "Нельзя из кривой козы сделать корову. Так и с этим законопроектом: никакими правками не сделаешь из него что-то полезное для Украины", — эмоционально говорит Новиков, подчёркивая, что единственный шанс на проведение земельной реформы — полностью поменять её архитектуру, ввести этапность и предоставить право выкупа земли на первом этапе исключительно государству и объединённым территориальным общинам.

Вирусный эффект: цены на зерновые в 2020 могут снизиться

Помимо снижения урожая отечественных сельхозпроизводителей может огорчить и падение цен на него. По итогам 2019 года одним из ключевых торговых партнёров в части внешней торговли продукцией АПК для Украины стал Китай. По данным "АПК Информ", доля Китая в украинском экспорте зерновых составляет 6%, а в экспорте масла — 7,5%.

С начала текущего года КНР борется с эпидемией коронавируса, последствия которой, учитывая масштаб Поднебесной, уже стали ощущаться во всём мире в виде снижения фондовых индексов на продовольствие и металл. Так, Александр Буюкля, исполнительный директор "Первого украинского сельскохозяйственного кооператива", отмечает, что из-за эпидемии коронавируса пальмовое масло на мировых рынках подешевело на 10% (до $700/т на биржах Малайзии — крупнейшего производителя этого продукта в мире), а если эпидемия затронет Индию, второго крупнейшего покупателя масла в мире, цены просядут ещё больше. Это означает, что вслед за экзотическим для украинских производителей пальмовым маслом неминуемо подешевеют родные соя и подсолнечник.

Одним словом, погода, хаотичная земельная реформа, неблагоприятная конъюнктура цен на мировом рынке формируют не самые радужные прогнозы относительно результатов 2020/2021 маркетингового сезона. Кроме того, ожидается, что 2020 год повторит, а то и превысит прошлогодний температурный рекорд и станет одним из самых жарких в истории метеонаблюдений.

Всё перечисленное накладывает на государство повышенные обязательства по поддержке аграрного сектора — если не ради самих сельхозпроизводителей, то в силу значимости отрасли для стабильности национальной экономики. Однако в условиях отсутствия профильного министерства и факультативного отношения к АПК со стороны Минэкономразвития, которое сосредоточилось на управлении госпредприятиями, особо рассчитывать аграриям не на что. Хотя в МЭРТ обещают оперативно разработать паспорта программ господдержки на текущий год, однако учитывая, что Кабмин перед новым годом сорвал выполнение обязательств по дотациям-2019, опору на государство представители отрасли считают не слишком надёжной.