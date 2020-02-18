Дело о пропавших кубометрах. Как Нафтогаз и Кабмин разошлись в планах по добыче газа

Курс на самообеспечение

Еще в 2016 году Кабмин утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины (программа 20/20). Планировалось, что в 2020 потребление природного газа в Украине уменьшится до 27,5 млрд куб. м, а отечественная добыча наоборот вырастет — до 27,5 млрд куб. м. При это государственная компания Укргаздобыча должна были выйти на уровень добычи в 20,1 млрд куб. м. Реализация программы позволила бы Украине полностью отказаться от импорта голубого топлива.

Но в реальности выйти на такие показатели не удалось. Если в первые годы добыча газа увеличилась (в 2018 году – на 2% до 21 млрд кубометров), то в 2019 году этот показатель упал на 1% – до 20,658 млрд кубометров. В прошлом году "Укргаздобыча" добыла 14,8 млрд кубометров, крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" – 1,156 млрд кубометров, частные газодобывающие компании – еще 4,613 млрд кубометров.

Не удалось и существенно снизить потребление газа. В 2019 году потребителям было поставлено 26,4 млрд кубометров (на 7% меньше по сравнению с 2018 годом). Еще 3,4 млрд кубометров было использовано для производственно-технологических расходов (на 8% меньше по сравнению с 2018 годом).

В июле Нафтогаз представил новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой все финансовые усилия компания будет направлять на интенсификацию добычи на эффективных месторождениях, а успешность выполнения программы будет оцениваться не в добытых кубометрах голубого топлива, а в финансовом результате компании. При этом планируется поддерживать текущий уровень добычи газа.

Руководитель газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов тогда объяснял, что из-за падения цены на газ на мировых рынках на 50% и роста поставок сжиженного газа (LNG) в Европу мировые крупные газовые компании корректируют свои бизнес-стратегии, и украинская группа Нафтогаз не является исключением.

"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", - сказал Фаворов.

Отметим, что "Укргаздобыча" в первом полугодии 2019 года увеличила чистую прибыль на 14%, до 16,3 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (14,3 млрд грн), а Нафтогаз, как отдельное юридическое лицо, – в 2,9 раза, на 13,58 млрд грн, – до 20,57 млрд грн.

Кабмин vs Нафтогаз

Однако нынешний Кабмин не планирует отказываться от поставленных еще в 2016 году задач. 7 февраля министр экологии и энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство разочаровано руководством Нафтогаза.

"Правительство откровенно разочаровано результатами программы 20/20, разочаровано предложением НАК "Нафтогаз" касательно изменения стратегии добычи газа", – заявил он.

13 февраля премьер Алексей Гончарук после визита на одну из скважин Укргаздобычи в Полтавской области отчитался, что правительство работает над увеличением добычи газа в Украине.

Он отметил, что на центральном уровне уже упрощены разрешительные процедуры на добычу газа и введены электронные аукционы, что должно избавить отрасль от "смотрящих" и групп влияния.

Еще 5 февраля Кабмин принял постановление, которое исключает облсоветы из процесса утверждения спецразрешений на газодобычу и уточняет сроки заключения договоров на разработку месторождений. Данная мера, говорится в пояснительной записке, направлена на максимально открытую и прозрачную процедуру получения разрешений на добычу полезных ископаемых. Таким образом, планируется исключить влияние "смотрящих", которые через депутатов облсоветов блокировали выдачу разрешений на газодобычу.

Однако в Нафтогазе продолжают настаивать, что в 2020 году ситуация с добычей газа кардинально не изменится. 17 февраля Фаворов на пресс-конференции заявил, что добыча газа компанией "Укргаздобыча" сократится по сравнению с 2019 годом на 2% до 14,6 млрд кубометров. Добыча частных компаний вырастет на 28,3% до 5,9 млрд кубометров, но все равно не дотянет до заложенных в стратегии 20/20 7,4 млрд кубометров. В целом, добыча по итогам года сократится на 1%, до 20,5 млрд кубометров. Еще 8,8 млрд кубометров — треть от прогнозов потребления — должен покрыть импорт и запасы в подземных хранилищах.

Причина этому – выработка всех крупных месторождений в Украине, которые в Нафтогазе сравнивают с "выжатым лимоном" (примерно на 75% выработаны).

Большая часть из таких месторождений разрабатываются еще с 1960 – 1970-х годов, причем с использованием технологий и оборудования 40 – 50-летней давности.

"В итоге приходится превращать 2 атмосферы, которые есть в Шебелинском месторождении, в 27, чтобы закачать их в трубу. А делает это компрессорная станция 70-х годов. Поэтому нужно срочно инвестировать в инфраструктуру, чтобы продержаться на оставшемся в Донецко-Днепровской впадине газе", – говорит Фаворов.

Новые планы

В этой связи в Нафтогазе анонсировали новую программу по поиску новых крупных месторождений с условным названием "Тризуб". Она сосредоточится на трех направлениях.

В 2020 году компания планирует провести сверхглубокое бурение. По словам Фаворова, есть 30% вероятность, что под Шебелинским месторождением газа, который добывается с горизонта 4 километров, есть новые запасы.

Второе направление – сланцевый газ. В 2020 году запланировано бурение двух разведывательных скважин для раскрытия потенциала Святогорского месторождения.

Третье направление — разработка углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Однако реализация этой программы растянется минимум на пять лет. До конца года Нафтогаз планирует провести разведку новых месторождений, еще два-три года уйдет на их разработку и только через пять лет можно будет пожинать плоды работы.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство попросило наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом". Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко решил добиваться выплаты премии через суд. Он говорит, что "это впорос принципов, а не денег".