Гончарук о том, как купить квартиру в кредит: Нужно наркотиками или оружием торговать

Сейчас молодая семья не может позволить себе купить квартиру в кредит – проценты слишком высокие.

Об это в эфире ТК Украина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Молодая семья приехала в город. Пошли на работу. Они никогда не смогут себе купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие", – говорит Гончарук.

По словам премьера, рынок ипотеки сейчас недоступен: "Не знаю, наркотиками или оружием нужно, наверное, торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня – это кабала".

Поэтому, одна из главных задач правительства сейчас – "чтобы банки дешево кредитировали, максимум под 10%".

"Если банки будут дешево кредитировать экономику, это даст ей ресурс вкладывать деньги в реальный сектор", – отмечает Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая по задумке должна была помочь мигрантам вернуться и вести бизнес в Украине.

Позже кредитную программу расширили и сделали доступной для всех украинцев. Гончарук также уточнял, что государство компенсирует банкам разницу ставок из бюджета.

3 февраля винницкий предприниматель в Укргазбанке первым получил кредит по программе, которую переименовали в "Доступные кредиты 5-7-9%".