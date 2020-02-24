Гончарук о том, как купить квартиру в кредит: Нужно наркотиками или оружием торговать
2020-02-24 08:38:14
"Сегодня ипотека на квартиру – это кабала", – констатирует премьер-министр
Сейчас молодая семья не может позволить себе купить квартиру в кредит – проценты слишком высокие.
Об это в эфире ТК Украина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Молодая семья приехала в город. Пошли на работу. Они никогда не смогут себе купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие", – говорит Гончарук.
По словам премьера, рынок ипотеки сейчас недоступен: "Не знаю, наркотиками или оружием нужно, наверное, торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня – это кабала".
Поэтому, одна из главных задач правительства сейчас – "чтобы банки дешево кредитировали, максимум под 10%".
"Если банки будут дешево кредитировать экономику, это даст ей ресурс вкладывать деньги в реальный сектор", – отмечает Гончарук.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая по задумке должна была помочь мигрантам вернуться и вести бизнес в Украине.
- Позже кредитную программу расширили и сделали доступной для всех украинцев. Гончарук также уточнял, что государство компенсирует банкам разницу ставок из бюджета.
- 3 февраля винницкий предприниматель в Укргазбанке первым получил кредит по программе, которую переименовали в "Доступные кредиты 5-7-9%".
- За две недели украинцы по программе "Доступные кредиты" получили 27,1 млн грн. Еще 2500 заявок обрабатываются.