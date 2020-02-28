Хуже, чем в 2008-м. На что может быть похож финансовый кризис, вызванный коронавирусом

Географический охват эпидемии коронавируса расширяется, а ее временные рамки невозможно спрогнозировать, тем не менее, сегодняшние тенденции позволяют аналитикам предполагать, что коронавирус может спровоцировать финансовый кризис, сравнимый по масштабу с финансовым кризисом 2008 года, пишет The Guardian. Это связано, в частности, с тем, что и до появления инфекции в мировой экономике уже длительное время накапливались различные дисбалансы, а на многих рынках цены на активы были необоснованно высоки.

О том, что вирус может иметь более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 года, предупредило и рейтинговое агентство Moody’s.

"Эпидемия коронавируса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на 1 процентный пункт (п.п.), экономики КНР – на 3 п.п.", – считают аналитики Dun & Bradstreet.

По данным этой компании, как минимум у 51 тыс. компаний в мире есть один или несколько прямых поставщиков или же поставщиков первого уровня в пострадавших провинциях КНР. Как минимум у 5 млн компаний в мире есть один или несколько поставщиков второго уровня в пострадавшем регионе. Приблизительно 49 тыс. предприятий, работающих в пораженном эпидемией регионе КНР, являются при этом филиалами или дочерними предприятиями компаний, штаб-квартиры которых находятся в других странах, замечают аналитики.

Многие страны активизировали усилия по сдерживанию распространения вируса, запретив поездки, закрыв школы и отложив крупные спортивные мероприятия и бизнес-конференции и т.п.

Все это дополнительно приводит к снижению деловой активности. В результате компании ухудшают прогнозы своих финансовых показателей, снижают закупки сырья , уменьшают выпуск готовой продукции, потребляют меньше энергоресурсов.

Первыми на подобные факторы реагируют фондовые рынки: инвесторы избавляются от ценных бумаг, в результате чего фондовые индексы падают уже седьмой день подряд.

Как видно из графика, волатильность одного из ключевых американских фондовых индексов, указывающая на уровень риска на рынке и настроения инвесторов (чем больше — тем хуже), можно сравнить с уровнем волатильности во время Азиатского финансового кризиса (после которого в России случился дефолт), пузыря доткомов, финансового кризиса 2008 года и кризиса Еврозоны 2011-го. При этом если сегодня рынки продолжат падать в том же темпе, что и всю эту неделю, картина будет еще более печальной.

Продав ценные бумаги, инвесторы обращаются к "вечным" ценностям, главная из которых золото. В результате цена на него быстро растет. Goldman Sachs ожидает, что цена на золото вырастет до $1700 в ближайшие три месяца и до $1750 в ближайшие полгода, ранее в обоих случаях банк прогнозировал $1600. Золото традиционно рассматривают как защитный актив, который должен защитить инвесторов от больших потерь по высокорисковым активам и в который вкладываются, когда опасаются экономического кризиса и других проблем в экономике. При этом, как известно, одним из драйверов роста цены на этот металл были его закупки Россией и Китаем. Некоторые аналитики полагают, что это может быть связано, в частности, с желанием постепенно отказывать от государственных облигаций США. Что тоже может подорвать стабильность нынешней финансовой системы.

Замедление экономической активности ведет к падению спроса на нефть, и та закономерно дешевеет. То же происходит и с газом. Ситуация усугубляется тем, что существенно падает потребление углеводородов Китаем.

Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах 28 февраля снизилась до $50,13 за баррель. Это минимальный показатель с декабря 2018 года. Стоимость нефти марки WTI снизилась до $45,5.

Динамика цены на нефть Brent

Среднесуточное потребление газа в Китае в феврале и марте сократится на 6,2% и 11,2% соответственно по сравнению с показателями годичной давности, пишет Reuters со ссылкой на данные биржи.

Неизбежно снизится спрос и на металл, что приведет и к его удешевлению. Тем более, что в мире и так наблюдается его перепроизводство, а один из основных потребителей этого товара был Китай, стимулирующий свою экономику расходами на крупные инфраструктурные проекты. Поставки черных металлов составляют существенную долю украинского экспорта, однако торговых баланс может быть несколько комппенсирован снижением затрат на импорт подешевевших нефти и газа.

При этом Украина, которая уже начала испытывать проблемы с размещением новых порций ОВГЗ (чем выше системный риск — тем меньше спрос), по-прежнему не способна выполнить доходную часть госбюджета. Это означает, что единственным способом пополнить казну, кроме выполнения требований МВФ и продления сотрудничества, может стать девальвация гривны. Если же добавить ожидающийся в этом году неурожай, можно представить идеальный шторм, с которым придется иметь дело правительству.

По мнению аналитиков, многое будет зависеть от того, как быстро эпидемия будет взята под контроль и когда появится вакцина от коронавируса. При этом экономист, предсказавший кризис 2008 года менее оптимистичен и полагает, что V-образного отскока может и не случиться.

В свою очередь аналитики Goldman Sachs говорят, что "если влияние вируса распространится на второй квартал, мы можем увидеть достижение золотом $1800 за унцию уже в течение трех месяцев".

Материал подготовлен отделом новостей.

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