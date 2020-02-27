"Худшее впереди". Известный экономист спрогнозировал последствия коронавируса

Нуриэль Рубини развеял главные "заблуждения" инвесторов в отношении коронавируса

Инвесторы "обманывают сами себя" в оценках того, насколько острой проблемой для экономики станет эпидемия коронавируса. Об этом написал экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, в колонке для Financial Times.

Он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была "мягкой". Однако Рубини уверен, что "худшее впереди".

Экономист назвал четыре главных "заблуждения" инвесторов в отношении коронавируса:

Эпидемия будет в основном ограничена Китаем и не станет глобальной пандемией.

Вспышка достигнет пика до конца первого квартала, ограничивая тем самым экономический ущерб Китаю и мировой экономике.

Рост экономики будет V-образным, с сильным отскоком во втором квартале и далее.

Разработчики денежно-кредитной и фискальной политики предпримут решительные действия на раннем этапе, для поддержания экономики.

Все эти утверждения ошибочны, считает Рубини. По его мнению, уже становится ясно, что "это глобальная пандемия, а не сосредоточенная в Китае эпидемия".

"Мы также по-прежнему не знаем, сколько стран в Азии и других частях планеты столкнется с острыми вспышками — скорее всего, таких будет еще много", — пишет Рубини.

Он считает очень ненадежным предположение, что пик влияния коронавируса на экономику будет достигнут до конца первого квартала.

"Китаю нанесен масштабный ущерб, а международные цепочки поставок серьезно нарушены. Сейчас на Китай приходится около 20% мирового ВВП, а не крошечные 4%, как во время эпидемии SARS в 2003 году. Добавьте к этому экономический шок для крупных экономик вроде Японии, Южной Кореи и Италии. Когда болезнь распространится на другие развитые и развивающиеся рынки, ущерб возрастет", — считает экономист.

Также, по его мнению, мировая экономика после победы над вирусом не начнет резко расти.

"Даже если китайское производство уменьшается всего на 2% в первом квартале, это сокращение на 8% в годовом выражении. Вера в способность экономики Китая расти на 4% за квартал "героически оптимистична", — заявил экономист.

Рубини добавляет, что "уверенность мирового бизнеса также ослабнет".

"В прошлом году компании снижали капитальные затраты, так как топ-менеджеры ждали, пока исчезнут риски, связанные с торговой войной США и Китая, а также с Brexit. С частичным исчезновением этих остаточных рисков капитальные расходы будут откладываться и дальше из-за стремления подождать и увидеть, насколько острым и масштабным будет распространение вируса".

Не стоит рассчитывать и на государственных регуляторов, которые бы защитили бы рынки от последствий коронавируса.

"Ожидание того, что политики быстро придут на помощь, также ошибочно. Фискальные органы будут реагировать очень медленно или не будут реагировать вообще, если принять во внимание политические и другие ограничения. У центральных банков заканчиваются патроны: насколько еще более негативными могут стать ставки Европейского центробанка, Банка Японии и других?", – задает риторический вопрос Рубини.

"У американского Федрезерва остается лишь около 1,5 процентного пункта в запасе. Федрезерв, вероятно, отреагирует снижением ставок во втором квартале, что приведет к краткосрочному облегчению на рынке. Но вспышка коронавируса — это прежде всего негативный шок с точки зрения поставок, из-за которого замедляется [экономический] рост, а также увеличиваются издержки и инфляция. С помощью кредитно-денежной политики урегулировать такое нельзя", — написал Рубини в колонке.

В итоге Рубине прогнозирует временную положительную реакцию рынка, когда центральные банки предоставят ответ на глобальную пандемию. Но этот эффект исчезнет, когда вирус станет более серьезным, а вызванные им экономические последствия распространятся по всему миру.

Ранее Рубини перечислил мировые риски и дисбалансы, которые могут вызвать обвал фондовых рынков и падение мирового ВВП уже в этом году. Среди них — геополитическое соперничество США с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, возможная пандемия коронавируса и изменения климата.

Как ранее сообщал Фокус:

В Международном валютном фонде считают, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста, если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китаю удастся возобновить производство.