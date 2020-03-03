Кабмин решил выставить "Артемсоль" на приватизацию

Правительство разрешило приватизацию госпредприятия "Артемсоль".

Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Таким образом, Кабмин ликвидирует монополию на производство соли в Украине.

Премьер напоминает, что ГП "Артемсоль" уже получало от АМКУ штраф на 3,14 млн грн за манипуляции с ценой на соль.

И даже более того: руководство предприятия проходит по делу об откатах на 800 тыс. грн.

Примечательно, что сразу же после того, как ГБР отчиталось по откатам и "Артемсоли", министр экономики Тимофей Милованов заявил, что на должность и.о. директора ГП уже есть 4 кандидата.

"Кабмин ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион", – добавил Гончарук.

Всего сегодня Кабмин принял решение о передаче на приватизацию 431 объекта.

Как ранее сообщал Фокус:

Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.