ЕС снял запрет на импорт украинской курятины

Посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий сообщил, что в ЕС решили снять запрет на импорт и транзит продукции птицеводства из Украины из-за вспышки птичьего гриппа.

Об этом он на своей странице в Facebook.

"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Запрет была внедрен в связи с выявлением вспышки птичьего гриппа на территории Украины", – написал Точицкий.

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По словам чиновника, ЕС "впервые применил режим зонирования" по отношению к Украине в контексте вспышки гриппа птицы.

"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений, и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", – отметил Точицкий.

Как писал Фокус:

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.