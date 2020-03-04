ЕС снял запрет на импорт украинской курятины
Посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий сообщил, что в ЕС решили снять запрет на импорт и транзит продукции птицеводства из Украины из-за вспышки птичьего гриппа.
Об этом он на своей странице в Facebook.
"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Запрет была внедрен в связи с выявлением вспышки птичьего гриппа на территории Украины", – написал Точицкий.
По словам чиновника, ЕС "впервые применил режим зонирования" по отношению к Украине в контексте вспышки гриппа птицы.
"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений, и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", – отметил Точицкий.
Как писал Фокус:
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.
- Украинским производителям разрешили экспортировать в Сингапур мясо птицы и продуктов из него, а также столовые яйца и яичные продукты.