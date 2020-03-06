Цена на нефть упала до минимума с июля 2017 года

Мировые цены на нефть 6 марта днем обрушились почти на 5%, свидетельствуют данные торгов. Впервые с июля 2017 года нефть марки Brent стала дешевле $48 за баррель, а WTI – дешевле $44 .

По данным на 13:42 по киевскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,78% — до $47,6 за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 4,58%, до $43,8 за баррель. Немного ранее падение котировок достигало 5,6%.

Как ранее сообщал Фокус: